Семиклассник обстрелял из пневматики поезд московского метро

В Москве задержали подростка, который обстрелял окна вагонов метро из пневматического пистолета.

Инцидент произошел на востоке столицы между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Решив покрасоваться перед друзьями, ученик седьмого класса общеобразовательной школы несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в проезжавший мимо электропоезд.

Парня задержали и провели профилактическую беседу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оказалось, что школьник ранее уже попал в поле зрения полицейских: несколькими днями ранее он прокатился снаружи маршрутного автобуса, держась за его кузов.

В отношении отца мальчика составлены два административных протокола о неисполнении родительских обязанностей. Семиклассника поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.