Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Камчатке туристов

Состояние пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке оценивается как средней тяжести.

Выживших туристов эвакуировали вертолетом Ми-8 МЧС. Сейчас их осматривают медики, сообщили ТАСС в Камчатской краевой больнице. Все они получили сильное обморожение.

28 марта группа туристов, состоящая из девяти человек, отправилась в поход. Планировалось, что маршрут займет около двух недель, а конечной точкой станет район Авачинского перевала. Возвращение было намечено на 10 апреля. Но 3 апреля между участниками похода произошла ссора, в результате которой двое со всем снаряжением остались на Семеновском кордоне. Впоследствии они благополучно вышли в поселок Пиначево, передает РИА Новости. Еще семеро, не имея при себе палатки и спутникового телефона, продолжили движение к Авачинскому перевалу. 7 апреля связь с ними прервалась.

Была начата масштабная поисковая операция, которая осложнялась минусовыми температурами, циклоном и штормовым ветром с порывами до 25 метров в секунду. 10 апреля спасатели обнаружили пятерых выживших. Жертвами стали два человека — 2001 и 2003 годов рождения.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев назвал произошедшее ужасной трагедией, причиной которой стало пренебрежение элементарными правилами безопасности. Ребята отправились в поход от клуба экстремального туризма, а не от турклуба при вузе. Они не поставили в известность своих старост, не зарегистрировали группу. Выбранный маршрут был сложным, на нем легко заблудиться даже в ясную погоду, пишет ТАСС.

Следователи завели дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.