"В реанимации": у звезды "Дома-2" Марии Кохно случилась беда

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Мария Кохно сообщила печальную новость. В больницу попала ее мама.

"Я просто прошу помолиться за маму. Она в реанимации, у нее двустороннее воспаление легких. Просто, пожалуйста, помолитесь, все! Мне больше ничего не нужно. Потому что если не будет мамы, не будет меня тоже", - в отчаянии обратилась к общественности Мария Кохно на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Многочисленные подписчики как могли попытались успокоить и утешить девушку. Они выразили слова поддержки Марии и высказали надежду, что женщина сможет выкарабкаться.

Напомним, что Мария Кохно прославилась после того, как стала участницей известного телепроекта. Кроме того, ей удалось "раскрутить" свои соцсети. Теперь она помогает женщинам, столкнувшимся с расстройством пищевого поведения. В свое время Кохно страдала анорексией. При росте 163 см она весила всего 30 килограммов.

Проблемы со здоровьем у Марии начались, когда она переживала трещину в отношениях с мужем. Из-за стресса она и начала стремительно терять вес и оказалась буквально на грани. К счастью, девушка поняла всю серьезность ситуации и смогла взять себя в руки и пройти реабилитацию. А с мужем она рассталась.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>