Жертвы скальпеля: Успенская, Асти и другие звёзды, которые переборщили с пластикой

Любовь Успенская, Марина Зудина, Татьяна Овсиенко, Вика Цыганова, Александра Захарова, Анна Асти – большие любительницы пластических операций. Но поклонники считают, что им пора остановиться. Ведь некоторые звёзды уже с трудом узнаваемы. Как подсаживаются на скальпель? И почему так много плачевных результатов?

Любовь Успенская

Любовь Успенская любит появляться на публике в откровенных нарядах и не боится показывать крупным планом лицо без морщин. Королева шансона не скрывает, что давно начала пользоваться услугами пластических хирургов.

"Над этим надо работать, надо видеть, замечать. И это для меня основное правило. Поэтому мне кажется, что в 18 лет меня украшала моя молодость, а сейчас меня украшают мои знания и понимание, что такое сделать себя красивой", - говорит Любовь Успенская.

Что же делала Любовь Залмановна со своим лицом и телом? Если коротко, то всё, что можно: подтяжки, нити, уколы, импланты. Денег на себя певица не жалела. Многие советуют Успенской остановиться в своей страсти к пластической хирургии. Она и так очень молодо выглядит, но специалисты говорят, что с филлерами пора заканчивать.

Но королева шансона останавливаться не собирается. Недавно она попала в руки к известному хирургу Тимуру Хайдарову, тому самому, у которого Филипп Киркоров переделал себя с ног до головы. Успенская тоже хотела скорректировать у Хайдарова всё тело: грудь, руки, спину, живот и ягодицы. Вот только закончилось всё плачевно. По крайней мере, со слов Успенской. Она осталась очень недовольна результатом.

"У неё был эффект "летучая мышь" так называемый. У неё руки не поднимались. Она могла на 30-40 градусов поднять туловище, руки. Представляете, что это такое для артистки? У неё одна грудь была в одну сторону, вторая грудь - в другую сторону", - говорит адвокат Елена Сенина.

Певице пришлось обратиться к другому хирургу, который в несколько этапов восстанавливал её внешние данные. Любовь Успенская сделала всё возможное, чтобы восстановить справедливость. Во-первых, она предала историю широкой огласке, чтобы больше никто не пострадал от рук известного хирурга. Во-вторых, обратилась в суд. А пока ответа нет, Успенская продолжает улучшать свою внешность. Ну, или ей так кажется, что улучшать.

Марина Зудина

Актриса Марина Зудина за последние годы заметно преобразилась. Вдова великого актёра и педагога Олега Табакова выглядит гораздо моложе своих 59 лет.

"Пусть делает, что хочет. Но когда она была женой Олега Павловича Табакова и начала себя всячески омолаживать и улучшать за счёт пластических операций, рядом с ним она смотрелась уже не то, что как жена и как дочь, а уже как внучка", - говорит актриса Любовь Руденко.

А может, Марина того и добивалась? И просто немного не рассчитала. Хирургическое вмешательство, к сожалению, слишком заметно.

Похожая история была когда-то у голливудской звезды Деми Мур. Её даже наградили прозвищем "рыбка" после очередной пластической операции. Правда, со временем резкие линии исчезли, и актриса стала прекрасно выглядеть. Возможно, Зудиной тоже нужно было подождать несколько недель, и никто бы не заметил явных вмешательств.

Впрочем, многие считают Марину Зудину красавицей и постоянно пишут ей об этом в соцсетях. Зудиной неоднократно в последнее время приписывали романы, в том числе с молодыми мужчинами. Мол, ради них она и молодится, сплетничали недоброжелатели. Но ничего из слухов не подтвердилось. Досталось актрисе и за роль в нашумевшем сериале "Содержанки", где были постельные сцены с её участием.

"Писали: "А вот Олег Павлович, что бы сказал Олег Павлович?" А я уверена, что Олег Павлович сказал бы: "Марин, слушай, ну, в принципе, для своих лет ты неплохо сохранилась"", - говорит Зудина.

Главное, чтобы индивидуальность тоже сохранилась, которую Марина Зудина, увы, теряет с каждым походом к пластическим хирургам.

Алена Бабенко

Алена Бабенко так изменила свою внешность, что стала не похожа сама на себя. Оторопевшие поклонники звезды заподозрили, что она сделала пластическую операцию. Но сама Бабенко утверждает, что пластика тут ни при чём. Она якобы всего лишь пользуется специальным аппаратом-массажёром, и он помогает ей так молодо выглядеть.

53-летняя актриса подчёркивает, что давно уже избавилась от навязчивого желания быть вечно молодой. Она и без этого востребована и любима как в профессии, так и в личной жизни. Бабенко уже почти 15 лет замужем за спортсменом-легкоатлетом Эдуардом Субочем. А первым мужем актрисы был режиссёр Виталий Бабенко, от которого она родила единственного сына, а ещё получила звучную фамилию.

"Бабенко - производное от "бабёнка", - шутит она сама.

Но выглядеть как бабёнка звезда не желает. Вот и экспериментирует с внешностью. Правда, после той нашумевшей фотографии была ещё одна. На ней актриса куда естественнее. На лице заметны мелкие морщинки. Фанаты выдохнули. Скорее всего, дело всё же не в операциях, а в косметологических уколах, в большом количестве фильтров на фото и изобилии косметики.

Юлия Волкова

Экс-солистка группы "Тату" Юля Волкова начала менять свою внешность, когда ей не было ещё и 30. Многие до сих пор не понимают зачем, ведь и так была симпатичной.

Юля всегда любила быть в центре внимания. Неудивительно, что она одна из первых в два, а то и в три раза увеличила губы с помощью силикона. В то время препаратов, которые со временем рассасываются, ещё не было, поэтому, когда Юля решила убрать так называемые губы уточкой, пришлось помучиться. Но к естественной форме губ она всё равно не вернулась.

Вставила силикон Волкова и в другие места. Речь идёт об имплантатах в груди, которые она установила лет 10 назад. Правда, рано или поздно с ними тоже придётся что-то делать.

"Ткани меняются, плюс имплантат давит также на грудную клетку, продавливая рёбра вовнутрь. Соответственно, после удаления имплантатов

мы уже имеем деформированную грудную клетку и более провисшие и растянутые ткани. Поэтому любая операция с использованием имплантатов требует в будущем ещё одной операции - либо по замене, либо по удалению имплантатов", - говорит Андрей Копасов, пластический хирург.

Ходили слухи, что "татушка" сделала и ещё одну модную операцию. Суть процедуры в том, что с помощью нитей натягиваются брови, в результате чего глаза становятся немного раскосыми, как у лисы. Правда, сама Волкова эту манипуляцию отрицала.

Поклонники певицы считают, что она перестаралась с пластикой и выглядит теперь старше своих лет. Как говорится, хотела как лучше, а получилось то, что получилось.

Анна Асти

Певица Анна Асти, в отличие от многих коллег по цеху, не скрывает, что делала пластические операции. Говорит, была так недовольна своим лицом и фигурой, что первые гонорары спустила на борьбу за красоту.

Многие поклонники испытывают настоящий шок, глядя на фотографии Асти лет 10 назад. Анну Дзюбу, такова настоящая фамилия певицы, попросту не узнать. Во-первых, Анна стала гораздо стройнее. И диеты тут ни при чём. Девушка сделала так называемый липолифтинг, когда жир из проблемных зон пересаживают в пятую точку. Фигура певицы стала прямо как у американской звезды Ким Кардашьян. Только значит ли это, что стало хорошо и красиво?

С лицом артистка тоже поработала. Увеличила губы, уменьшила нос, скорректировала овал лица. А ведь Анне, на минуточку, всего 34 года. И уже столько переделок в своей внешности. Что же будет дальше?

Правда, убрать второй подбородок, который так раздражал звезду, при помощи уколов не получилось. Ходят слухи, что в этом месте Анна Асти тоже выкачала жир. Конечно, чем бы дитя ни тешилось... Но, может, всё-таки пора остановиться?

Вика Цыганова

Вике Цыгановой за 60. Но она старается выглядеть моложе. Не без помощи пластических операций, конечно. Певица не скрывает, что сделала подтяжку лица. Цыганова говорит, что как огня боится уколов. Так что решилась сразу на радикальные меры. И всё для того, чтобы радовать поклонников.

Но поклонники не слишком обрадовались. Говорят, певица просто потеряла своё лицо и выглядит так, будто задерживает дыхание. Вот и коллеги по цеху считают, что Вика перестала быть похожей на себя. А для артиста важно именно это.

Но Цыганова молодится не только ради поклонников. Она хочет нравиться своему мужу и продюсеру в одном лице, Вадиму Цыганову. Говорит, вдохновлять его, чтобы не смотрел налево. Тем более что они женаты уже почти 40 лет.

Все пластические операции Вика обсуждает с Вадимом. Впервые она легла под нож хирурга, чтобы исправить нос картошкой, из-за которого её дразнили ещё в школе. Звезде пришлось перенести сразу несколько операций. В итоге нос стал более изящным и тонким. Затем Цыганова сделала грудь третьего размера. Опять-таки, чтобы порадовать любимого. Впрочем, когда есть голос и душа, внешность отходит на второй план.

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко уверяет, что в свои 58 лет ни разу не делала пластических операций. Но в это мало кто верит. Звезда 90-х раньше говорила, что боится хирургов и уколов красоты. А с возрастом этот страх, судя по всему, куда-то исчезает. В последнее время Овсиенко так изменилась, что явно не обошлось без каких-то радикальных методов.

Масло в огонь добавляет и тот факт, что ещё год назад исполнительница хита "Школьная пора" выглядела по-другому. Тогда певица была не в лучшей своей форме. И это ещё мягко сказано. Ходили слухи, что Татьяна злоупотребляет крепкими напитками.

Повод выпить у Овсиенко действительно был. Она несколько лет ждала из тюрьмы любимого мужчину, бывшего участника крупной ОПГ Александра Меркулова. Когда он вышел, Овсиенко пропала со всех радаров. Только изредка появлялась на корпоративах и концертах. Но затем пара рассталась, певица пострадала, а потом у неё началась новая жизнь. Теперь Овсиенко снова публикует фото и видео в соцсетях и чаще выступает на сцене. Правда, не все её теперь узнают. Впрочем, у Овсиенко остаётся много фанатов, которые любят её любую.

"Овсиенко белая, пушистая, у неё реноме прекрасное. Попробуй тронь, где-то скажи что-то про неё плохо. За неё сразу вся страна поднимается, готовы: "Наша Таня!" – иронизирует певица Светлана Разина.

С этим не поспоришь. Правда, многим поклонникам хочется видеть ту Таню, которую они когда-то полюбили, а не эту, совершенно другую певицу.

Александра Захарова

По мнению поклонников, из-за пластических операций лицо 60-летнеей Александры Захаровой стало похоже на маску. Сама актриса к изменениям во внешности относится философски. Как и к возрасту. В одном из интервью она рассказала журналистам, что всё дело в ощущении себя, а не в цифрах.

Но, похоже, радоваться всему без помощи косметологов и хирургов у актрисы не очень получалось. Бьюти-эксперты считают, что Александра не раз колола инъекции филлеров и ботулотоксина, корректировала области скул и формы губ, сделала круговую подтяжку лица. А в итоге что?

Сегодня Захарова почти не снимается в фильмах. Её даже уволили из "Ленкома", театра отца. Но потом вернули. На сцене нет крупных планов, и зрители в восторге от энергии и таланта актрисы.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"