44-летнюю актрису из "Ворониных" Екатерину Волкову уволили за старость

Екатерина Волкова уже много лет успешно снимается в комедийном сериале "Воронины". Кроме того, она успевает играть в театре. Десять лет она служила в Московском Театре комедии. Однако теперь популярная актриса объявила, что ее уволили.

Новость она сообщила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "Итак, кто я такая, чтобы молчать о том, что случилось месяц назад? Меня уволили по статье "Старая". Не знаю, есть ли такая в Трудовом кодексе. Но в театре, где я служила, она оказалась главной", - начала свой рассказ Екатерина Волкова.

По ее словам, все началось с того, что с ней связался художественный руководитель театра и предложил "завершить сотрудничество". Волкова спросила, что случилось, и отравилась на встречу с начальством, чтобы прояснить ситуацию.

Оказалось, причин для увольнения было несколько. Так, Екатерина Волкова якобы отказывалась работать в "старых" проектах, которые ей не нравились. "Причина вторая: я СТАРАЯ. Да-да, именно так. Слово прозвучало как приговор. Сюзанне в "Фигаро" - 18, Элизе в "Пигмалионе" около того. А мне — 44", - объявила Волкова.

В-третьих, оказалось, что для нее просто больше нет ролей. "Знаете, первое, что я почувствовала? Не боль. Абсурд. Возможно, пойду запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло", - попыталась с юмором отнестись к ситуации актриса.

Однако она дала понять, что ей крайне неприятно. "Ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая. Это не "честно". Это низко. И некрасиво. Красивый мужчина так не поступает. Настоящий — тем более", - заявила Екатерина.

Тем не менее, о работе в театре Волкова помнит только хорошее. Также она дала понять, что теперь служит в другом культурном учреждении. "Мне до сих пор тяжело говорить об этом. Ком в горле. Но молчать - значит соглашаться со статьей "Старая". А я не согласна. 44 - это не возраст увольнения. Это возраст премьеры", - заключила актриса.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>