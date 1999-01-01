Задержаны еще несколько членов банды Басаева

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета задержали ещё троих участников банды Шамиля Басаева. Операцию провели в Астраханской и Московской областях.

Как сообщили в ведомстве, сформирована неопровержимая доказательная база участия двух злоумышленников в вооружённом вторжении в Республику Дагестан в 1999 году. А третий был среди напавших на Псковских десантников и установлено, что он прицельно стрелял в российских военнослужащих.

Всех боевиков заключили под стражу. Розыск террористов, избежавших уголовной ответственности, продолжается.