Лукашенко позвал иностранцев в белорусские вузы

Александр Лукашенко пригласил иностранных граждан получать образование в белорусских вузах. Президент Беларуси подчеркнул, что успешный опыт взаимодействия в образовательной сфере уже есть. Белорусский лидер принял верительные грамоты послов 10 стран.

В числе вручивших верительные грамоты дипломатов был и представитель Шри-Ланки. Лукашенко подчеркнул, что отношения с этой страной - пример того, что может дать сотрудничество с Минском в образовательной сфере. Каждый пятый врач на Шри-Ланке окончил белорусский вуз, напомнил президент.

По словам Лукашенко, иностранцев приглашают на учебу не только по медицинским, но и по инженерным, аграрным, гуманитарным специальностям. Кроме того, Минск открыт для любых инициатив по развитию двусторонних отношений - будь то торговля, инвестиции, наука, культура, образование, спорт или народная дипломатия, приводит слова Лукашенко БелТА.