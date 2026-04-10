Шествие "Бессмертного полка" пройдет в смешанном формате

Акция "Бессмертный полк" пройдет в регионах России в очном или онлайн-форматах

Сообщил РИА Новости начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Решение о формате будут принимать администрации субъектов на местах.

"Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", - сказал он на заседании коллегии Росмолодежи.

Акция-шествие "Бессмертный полк" проходит в День Победы для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые мероприятие прошло 9 мая 2012 года в Томске, в 2013 году акция стала всероссийской.