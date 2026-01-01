Призывники московского региона отправились к местам несения службы

Призывники московского региона, получившие повестки, отправились к местам несения службы с областного сборного пункта в Балашихе. Перед этим ещё раз проверили состояние здоровья молодых людей.

Напомним, теперь призыв проходит по новым правилам. Он стал круглогодичным. Но в армию новобранцев отправляют дважды в год - весной и осенью. Всего, по данным Минобороны, в 2026-м году призыву подлежат более 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Как подчеркнули в ведомстве, их не будут направлять в новые регионы и задействовать с спецоперации.