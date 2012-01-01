Собянин: Новый детский сад открыт в районе Щербинка

В Щербинке построили ещё один детский сад. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Так, на территории ТиНАО появился уже 170-й объект образования, возведённый после присоединения новых округов. Как ещё развивается эта часть столицы?

20 минут на электричке, потом на автобусе и ещё несколько сотен метров пешком. Такой маршрут, который родителем приходилось преодолевать, чтобы отвезти ребёнка в детский сад, для жителей квартале Южный в Щербинке остался в прошлом. Прямо под окнами заработал новый. Это уже 170-й объект образования ТиНАО, возведённый после присоединения этих округов в 2012 году.

"В здании создали комфортную и безопасную образовательную среду для 150 ребят. Обучение организовали по программе "От рождения до школы" — дети активно участвуют в городских проектах и мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих фестивалях. Также дошкольники могут посещать разные кружки и секции", - сообщил Собянин.

Новый детский сад стал частью школы №2122. Несмотря на то, что здание построено по индивидуальному проекту, оборудовано оно по единому московскому стандарту. Особое внимание уделено безопасности воспитанников. Территория огорожена высоким забором с шумозащитным экраном. Вход только через пост охраны. Внутри безбарьерная среда. Все помещения, санузлы, мебель и двери сделаны так, чтобы дети не получили травму.

"Это современный образовательный объект, построенный с учетом актуальных требований к образовательным учреждениям и безопасности, здесь больше трех тысяч квадратных метров. Он построен с учетом современных технологий", - отметил Юрий Антонян, представитель компании-технического заказчика.

Здание аккуратно вписано в городскую застройку. Вентилируемый фасад выполнен из керамогранита и оформлен в светло-зелёных, оранжевых и белых цветах. А светлый красочный интерьер создаёт дружелюбную и приятную атмосферу.

"Здесь предусмотрен лифт для маломобильных граждан. Предусмотрено также, чтобы они перемещались внутри здания комфортно. Здесь полностью оборудована система дымоудаления, оборудованная противопожарная система оповещения", - отметил Михаил Школа, заместитель генерального директора по строительству компании-подрядчика.

Здесь дети не просто находятся под присмотром. Каждый день – это подготовка к школе и обучение через интересные развивающие программы поведению вне стен детского сада. Воспитанники участвуют в городских проектах и мероприятиях, спортивных соревнованиях и творческих фестивалях.

"Предметно развивающая среда, которую мы наблюдаем, она помогает развивать у дошкольников свои таланты в разных областях", - сообщила Наталья Введенская, директор ГБОУ Школа № 2122 им. Героя Советского Союза О. А. Юрасова города Москвы.

"Здесь задействован абсолютно каждый сантиметр для развития и игры именно ребенка. То есть здесь нет отдельных спален, где стоит куча кроватей и ты не можешь туда войти, здесь нет отдельных столовых, где столы приклеены, и ты не можешь их передвинуть. Здесь трансформируемая среда, которая позволяет использовать каждый сантиметр группового помещения", - рассказала Светлана Ткаченко, воспитатель детского сада ГБОУ Школа № 2122 им. Героя Советского Союза О. А. Юрасова.

Новые условия кардинально отличаются от тех, что были раньше, признаются родители. Дети с удовольствием приходят в сад, а домой их порой не затащить.

В состав школы номер 2122 имени Героя Советского Союза Юрасова входят 8 зданий – 3 школьных и 5 дошкольных учреждений. Этот детский сад первых воспитанников принял на этой неделе