Как проходит масштабная реставрация Московского ипподрома

Передние ноги выброшены далеко вперед, гривы развеваются от встречного ветра. Четверка лошадей, застывшая в "летящем галопе", открыта после реставрации. Главный символ Центрального Московского ипподрома восстанавливали прямо на кровле из-за хрупкости материалов.

"Покрытие выполнено из шпиатра, что представляет из себя достаточно сложный сплав цинка, олова и специальных добавок, и требует очень кропотливого выполнения работ с детальной зачеканкой и заваркой швов в процессе", - пояснил Сергей Шалаев, заместитель директора Центрального Московского ипподрома.

Фасады пока скрыты под лесами - продолжается масштабная реконструкция главного здания старейшего ипподрома России, которому в августе исполняется 192 года. Реставраторы застали повсеместное отслоение и обрушение штукатурного слоя, многие декоративные элементы были в аварийном состоянии. Началась кропотливая работа. Специалисты сняли наслоения старой краски и неудачные ремонтные вставки прошлых лет, укрепили и восполнили утраты.

По задумке архитекторов, залы ипподрома больше похожи на анфилады дворца, чем на спортивный объект. Особенно много времени и ювелирной точности от реставраторов потребовал Колонный зал на первом этаже исторического ресторана.

Знаменитый зал с ротондой уже освободился от лесов, здесь работа над декором уже в финальной стадии.

"Некоторые элементы, когда расчистка была, они, скажем так, рассыпались. Мы аккуратно все собрали, склеили и поставили на место. Мы специально подбирали несколько дней определенный цвет, чтобы он совпадал историческим", - рассказал Игорь Щеленков, реставратор по лепному декору и декоративной штукатурке.

Оттенок, который искали так долго, желто-золотистый, чтобы придать интерьеру ощущение солнечного света. Почти готова и парадная лестница на второй этаж ресторана.

"Со временем были грани стерты, где-то утрачены, сглажены, рисунок стал неточным, мы восстанавливаем, как он был исторически воспроизведен", - рассказал Алексей Овчинников, реставратор.

В живописи - всюду скорость и азарт. Грациозные кони со всадниками и повозками мчатся рысью и галопом по стенам, потолкам и даже козырьку над трибунами.

После реконструкции мест на трибуне станет больше почти вдвое - за соревнованиями смогут следить более двух тысяч человек.

"Значительно увеличится музей Центрального московского ипподрома. По сути, он увеличится в 6 раз", - отметил Сергей Шалаев.

А еще здесь появится прогулочная зона, и скоро начнется благоустройство.