Сегодня в Москве прошли демонстрационные тесты роботов. В столице уже идёт внедрение электронных помощников. В частности, в пилотном режиме роботы помогают перевозить лекарства и пробы в больницах. А в это время к работе готовятся машины с более сложными функциями. Но чтобы выйти в город, роботам нужно успешно пройти тестирование.

От офисов и улиц до воды и воздуха. Условия, максимально приближенные к реальным. Именно здесь, в Сколкове, коммунальные, складские, логистические и даже подводные беспилотные системы проходят обкатку перед тем, как выйти в большой город. По сути, это "школа" для московской робототехники.

"Направление по развитию робототехники является одним из главных приоритетов городской повестки и создания тех площадок, где можно апробировать инновационные решения, продемонстрировать их потенциальным заказчикам и собственно получить от этих заказчиков обратную связь, подходит ли это решение или его нужно доработать", - рассказала Арина Авдеева, заместитель руководителя департамента предпринимательства инновационного развития города Москвы.

Их задача проста, но крайне необходима: довезти груз из пункта А в пункт Б. Машины хоть и не большие, но самостоятельные, если возникнет препятствие объедут. А этот робот в любой момент готов протянуть руку помощи. Может собирать и упаковывать изделия, красить или выполнять точные операции с мелкими деталями.

"Это полностью отечественный робот, который отправляется уже на заводы и официально используется. Мы сюда пришли, чтобы получить как раз документ, что мы прошли все испытания, сертификацию и готовы к внедрению на реальном предприятии. В чем еще плюс – то, что как раз для тестирования нужно необходимое оборудование и оно дорогое. Различные лазерные трекеры. Центр как раз предоставляет нам это оборудование", - отметил Николай Мостаков, руководитель направления манипуляционных роботов компании-разработчика.

Ещё один подопытный испытательного центра — автономная поломоечная машина. Робот самостоятельно строит карту помещения, прокладывает маршрут и объезжает препятствия — неподвижные и движущиеся. При необходимости он сам возвращается на станцию, чтобы подзарядиться и заменить воду.

А эта техника для суровых российских условий. Машина может работать круглый год - летом косить газон и подметать улицы, а зимой убирать снег и разбрасывать реагент. Причем, делает всё практически бесшумно, так что в будущем его можно будет использовать в жилых кварталах даже ночью.

Испытательный центр в Сколкове — это не просто полигон. Это трамплин для новых технологий, которые вскоре могут выйти на улицы Москвы. И, судя по тому, как уверенно роботы проходят тесты, это будущее не за горами.