Снежный барс добровольно сдал кровь в Московском зоопарке

Сам и без наркоза! В Московском зоопарке впервые снежный барс добровольно разрешил взять у себя кровь. Это высший пилотаж в тренингах и требует максимального доверия между животным и человеком.

Первой процедуру прошла Дайна - самка взрослая и овладевать новыми знаниями ей уже непросто. Готовиться начали ещё в январе. Поскольку у крупных кошек кровь берётся из хвостовой вены, сначала ирбиса приучили подавать хвост в специальное отверстие-карман. А потом с помощью крюка можно вытащить наружу кончик.

Пока один зоолог выбривал часть шерсти и вводил иглу, другой отвлекал хищника лакомством. Дайна, увлечённая вкусной едой, кажется, вообще не отреагировала на манипуляции.