В Москве спасли котенка, застрявшего за электрощитком

Этот котёнок, хоть и крохотный, оказался не таким сговорчивым. Почти два часа его доставали из щели между электрощитком и стеной сотрудники Спасрезерва.

Бездомного зверька готовили к передержке и поместили в переноску, но он смог выскочить из неё, юркнул за счётчики - и провалился в бездну. Разглядев кота с помощью гибкой камеры, спасатели сначала простучали стену, нашли пустое место, аккуратно сделали отверстие и наконец извлекли его из опасной ловушки, причем, тот яростно сопротивлялся. Сейчас котёнку ищут хозяев.