Молодая мама умерла после родов в Новочеркасске: что произошло и кто виноват

В новочеркасском роддоме, где умерла пациентка, ранее уже находили нарушения.

Как стало известно РИА Новости, проведенная в апреле 2024 года проверка показала, что в месте хранения наркотических и психотропных лекарственных средств не были размещены таблицы противоядий.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти 27-летней девушки в роддоме Новочеркасска после ввода эпидуральной анестезии. По словам подруги погибшей, ей ввели четыре дозы ЭА. Роженица получила сильнейшее токсическое поражение и скончалась, не приходя в сознание.

Кроме того, медики роддома Новочеркасска не передали реаниматологам перинатального центра в Ростове-на-Дону, куда перевезли девушку, информацию о том, что ей ставили ЭА, а затем вводили антидот. Врачам пришлось потратить драгоценное время, чтобы определить, какое токсическое вещество было введено пациентке, пишет telegram-канал Don Mash.

Ребенка удалось спасти, он родился путем кесарева сечения. Сейчас девочка находится в Перинатальном центре в Ростове под наблюдением врачей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пациентки.

Тем временем профессор Ирина Буштырева предположила три версии возможной причины трагедии: был перепутан препарат, препарат оказался фальсификатом или простроченным и третье – врач попал не в то пространство, куда нужно было вводить препарат, пишет "Комсомольская правда".