Турнир по регби "Кубок НТЦ Амплитуда" состоится 18–19 апреля в Зеленограде

Турнир по регби среди мужских команд "Кубок НТЦ Амплитуда" пройдет 18–19 апреля в Зеленограде. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказали организаторы мероприятия.

Мероприятие является важным событием для развития любительского спорта в Москве и формирования здорового образа жизни среди населения.

В соревнованиях примут участие пять сильнейших любительских команд из разных российских городов. В этом году организаторы приняли решение о трансформации формата турнира.

Впервые в истории соревнования в борьбу за главный трофей вступят взрослые любительские команды, что знаменует собой важный этап в развитии регби столичного региона.