ВС России установили контроль над Миропольским и освободили Диброву в ДНР

ВС России за минувшие сутки установили контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области. Также в результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Диброва в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве заявили, что за неделю с 4 по 10 апреля российские войска в ответ на террористические атаки Украины нанесли пять групповых ударов по предприятиям украинского ВПК. Поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, склады боеприпасов и места временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Также уничтожено шесть управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 2411 БПЛА. Силы Черноморского флота ликвидировали четыре безэкипажных катера ВСУ и управляемую ракету большой дальности "Нептун-МД".