Возросло число пострадавших в результате пожара на складе во Владикавказе

Ребенок числится среди пострадавших в результате пожара на складских помещениях во Владикавказе. Общее число раненых возросло до восьми, сообщили в ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Как сказано в сообщении, в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок. Поступила информация о том, что пострадали семеро взрослых и один ребенок. Его состояние врачи оценивают как стабильное, заявили в Минздраве Северной Осетии.

По данным медиков, шестеро пострадавших направлены в районную клиническую больницу, еще один направлен в районную больницу скорой помощи. Ребенок госпитализирован в детскую больницу, проводятся необходимые обследования.