Песков раскрыл секрет миссии Дмитриева в США

В Кремле раскрыли детали миссии спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Дмитриев продолжает деятельность по возобновлению экономического сотрудничества между Россией и США. Он работает в рамках этой группы, сказал Песков. Пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию о том, что Дмитриев сейчас находится в США, передает РИА Новости.

Кирилл Дмитриев ранее заявил, что Европе для выживания нужна Россия. Отношения с Москвой Евросоюзу жизненно необходимы, утверждает спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.