Собянин: В Едином центре поддержки участников СВО оказали более 500 тыс. услуг

В Москве в едином центре поддержки участники СВО и их семьи уже получили более полумиллиона услуг. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, подбор программ обучения, оформление субсидий и льгот, решение адресных вопросов.

Именно в Москве была создана первая в стране подобная комплексная система для ветеранов. Особое внимание уделяют программам адаптации и социализации. И в этом году появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий.