Резко увеличилось число пострадавших при пожаре во Владикавказе

Четверо пострадавших в результате взрыва и пожара на складе во Владикавказе находяится в тяжелом состоянии. Общее число раненых резко возросло: с восьми до четырнадцати, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным главы республики, среди пострадавших – двое детей. По последней информации, еще один ребенок доставлен в больницу. Медики сообщают, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Меняйло написал, что других пострадавших на данный момент обследуют врачи.

Как выяснилось, ЧП произошло на складе с пиротехникой во Владикавказе. После взрыва начались мощный пожар и задымление. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, очевидцы рассказывали о белых вспышках и хлопках.