"Увидев Нелли Уварову, выцарапаю ей глаза": сыгравшая Киру Ольга Ломоносова после "Не родись красивой" отказалась от сериалов

Актриса Ольга Ломоносова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Не родись красивой". Ольга исполнила роль Киры - невесты главного героя. Зрители неоднозначно отнеслись к ее персонажу: одни считали холодной и расчетливой, другие - любящей и боевой.

"Ну конечно, это вообще довольно распространенная история — путать артиста с его ролями. Кто-то до сих пор, наверное, считает, что я, увидев в реальной жизни Нелли Уварову, выцарапаю ей глаза", - со смехом отметила Ломоносова.

Напомним, что Нелли Уварова сыграла роль Кати Пушкаревой - главной героини сериала. Ольга не считает, что у ее Киры "непростой характер".

"В чем, простите, его сложность? Она была в паре с мужчиной, которого очень любила и ей казалось, что ее чувства взаимны. Но тут на горизонте появляется Катя Пушкарева — не самой, извините, яркой наружности и отбивает у Киры ее Андрея. Кто бы в такой ситуации был доброй и пушистой?" - задала риторический вопрос актриса.

После съемок в сериале "Не родись красивой" Ольга Ломоносова отказалась работать в многосерийных проектах, передает lady.mail.ru.

"Поняла, что такие длительные истории — не для меня. Потому что ты должна всецело им принадлежать и, согласно договору, не можешь ничего кроме — ни в других фильмах сниматься, ни в театре играть. Чувствуешь себя, если честно, как на заводе. Да, при этом у тебя есть приятный бонус — зарплата каждый месяц, но и устаешь ты так, что тебя уже и деньги не радуют", - объяснила Ольга.

