Мир между Россией и Украиной может наступить уже сегодня, но это зависит от киевского режима. Такое заявление сделал в пятницу, 10 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина согласна соблюдать объявленное Россией пасхальное перемирие и надеется, что боевые действия могут не возобновиться и по завершении этого режима.

Как напомнил Песков, Москва уже не раз подчеркивала, что "может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмет на себя ответственность", тем более что "мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира" (цитаты по ТАСС).

Российские власти не раз отмечали готовность к диалогу ради мирного урегулирования конфликта на Украине. Дипломатический процесс предпочтителен, но если Киев и его спонсоры не готовы к диалогу, Россия добьется целей спецоперации военным путем, предупреждали в Москве.

Министерство обороны России рассказало, что группировки российских войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили позиции в зоне спецоперации, а группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны. При этом российские бойцы ударили по топливно-энергетическим объектам и по складам боеприпасов, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).