Самолет высшего военного руководства США вылетел из Израиля

Самолет Cessna UC-35A Citation Ultra движется через воздушное пространство Саудовской Аравии в сторону Персидского залива. Лайнер, принадлежащий службе приоритетных воздушных перевозок армии США вылетел из Тель-Авива, передает РИА Новости на основе анализа полетных данных.

За полетом наблюдают на фоне информации о возможных переговорах США и Ирана в Пакистане. Служба приоритетных воздушных перевозок армии США занимается перевозками высшего военного руководства США - руководителей министерства войны, делегаций конгресса и командиров боевых частей по всему миру.

Американские СМИ ранее сообщили, что делегация Ирана прибыла накануне в Пакистан, на переговоры по урегулированию конфликта с США. Однако затем иранское агентство Tasnim назвало подобные сообщения вымыслом. В Тегеране заявили, что переговоры начнутся только при условии соблюдения прекращения огня в Ливане.