Самолет-заправщик ВВС США терпит бедствие у Крита

Сигнал бедствия подал в районе острова Крит над Средиземным морем американский военный самолет-заправщик. Сигнал от воздушного судна, которому 66 лет, поступил около 13.56 мск.

Сигнал 7700, переданный самолетом-заправщиком ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, используется для информирования наземных служб об аварийной ситуации. В числе таких ситуаций - отказ двигателя, разгерметизация салона или проблемы со здоровьем у кого-то на борту, передает РИА Новости.

По данным наблюдателей, примерно в 14.06 мск самолет летел на высоте 2 278 метров над уровнем моря со скоростью 519 километров в час. Однако судно быстро теряло высоту. Ранее сообщалось, что во время операции против Ирана ВВС США потеряли самолет-заправщик KC-135.