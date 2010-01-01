Тель-Авив манипуляциями втянул США в войну - настолько велико влияние Израиля на Запад

В то время, когда США и Иран готовятся сесть за стол переговоров, Биньямин Нетаньяху намерен продолжать войну. Впрочем, ссорятся Дональд Фредович и Беньямин Бенционович не впервой. В свое время Трамп жестко критиковал Нетаньяху за неучастие Израиля в операции по устранению командующего иранских сил "Аль-Кудс" генерала Сулеймани. Позднее западные СМИ писали, что терпение главы Белого дома на исходе из-за продолжающейся военной кампании в Газе. Однако, несмотря на грозные окрики из Вашингтона, в политике Тель-Авива мало что менялось. Тогда как, выступая в Кнессете в октябре 2025-го, Трамп заявил, что является "лучшим другом, который когда-либо был у Израиля.

Трамп, как обычно, легко сплел политику и дела семейные. Как известно, его зять Джаред Кушнер исповедует ортодоксальный иудаизм. Раз в семье все хорошо, то и в политике должно быть так же. А если милые и бранятся - так ведь только тешатся.

"Учитывая влияние израильского лобби на СМИ, на университеты, на сферу культуры - возможности этого лобби громадны. По сути дела, любой конгрессмен или сенатор, который позволяет себе критиковать Израиль, может столкнуться с проблемами критики оголтелой со стороны СМИ. И плюс к тому ему могут помешать переизбраться", - отметил политолог Юрий Светов.

Именно так случилось с Джамалом Боуманом. Входивший в группу прогрессивных законодателей, известную как "Команда", конгрессмен в 2024 году с треском проиграл праймериз. Как утверждают СМИ, потому что критиковал политику Израиля и выступал за прекращение огня в Газе. Тогда как его соперник Джордж Латимер получил на свою кампанию 15 миллионов долларов от некоего американо-израильского комитета по связям с общественностью. Эта организация считается одной из самых влиятельных лоббистских групп в Вашингтоне. В сфере ее интересов называют назначение политиков с жесткой произраильской позицией на ключевые посты в американской администрации, в частности - советника по нацбезопасности и госсекретаря.

Ни остановить Израиль, ни отказать ему в помощи в Вашингтоне не могли. А как иначе, если, как выясняется, еврейское лобби может сломить или возвысить любого политика в США. Тот же Марко Рубио, считавшийся явным аутсайдером на выборах в Сенат от штата Флорида в 2010-м, неожиданно для всех выиграл. А спонсировал его кампанию не кто иной, как миллиардер Норман Браман. В 2016-м Рубио баллотировался в президенты при финансовой поддержке супругов Адельсон. А когда победил Трамп, они стали уже его сторонниками. По данным СМИ, Мириам Адельсон пожертвовала более 100 миллионов долларов в поддержку переизбрания Трампа в 2024 году через свой Комитет политических действий.

И ведь все по закону. Лоббирование политиков частными лицами разрешено конституцией США. Уже упоминавшийся американо-израильский комитет по связям с общественностью профинансировал 389 кампаний на последних выборах в Конгресс, а это ни много ни мало - 80 процентов всех разыгрываемых мандатов.

"Отдельно нужно сказать о влиянии Израиля на американские политические элиты - прежде всего ту часть протестантских фундаменталистов в США, которые рассматривают Израиль в качестве своего естественного идеологического, религиозного союзника в силу своих религиозных убеждений. И надо сказать, что эта группа американских элит оказывает серьезное воздействие на весь американский истеблишмент", - объяснил политолог Владимир Шаповалов.

Не менее прочны позиции Израиля в Европе. Но там политиков Израиль прежде всего держат не деньгами и верой, а чувством вины.

"Израиль активно использует тему Холокоста и моральной ответственности западно-европейских обществ за преступления нацистов. Практически во всех странах Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы у власти находились нацистские и пронацистские режимы, которые виновны в Холокосте. И мы видим, что многие современные западно-европейские политики даже своими родственными узами связаны с этими режимами", - продолжает Шаповалов.

Примеров масса - Анналена Бербок, Кайя Каллас, Дональд Туск, Фридрих Мерц. Список потомков нацистов и их пособников можно продолжать. Еще один мощнейший инструмент Израиля - средства массовой информации. И судя по всему, музыка, которую они играют, оплачивается самым щедрым образом. Иначе как расценить недавнее открытие "Викиликс": "Аксель Шпрингер, немецкий издательский дом и владелец Politico, Business Insider, Welt и крупнейший немецкий таблоид Bild требуют, чтобы все сотрудники придерживались корпоративного "кодекса поведения", главная ценность которого заключается в следующем: "Поддерживайте право государства Израиль на существование".

"Мы видим парадоксальную ситуацию, при котором относительно скромный по своим экономическим, людским ресурсам Израиль оказывает неэквивалентно серьезное воздействие на западные политические элиты по обе стороны океана - как на европейские, так и на американские", - указал Шаповалов.

В частности, военная помощь Израилю ежегодно составляет около 4 миллиарда долларов - самый крупный пакет прямой военной помощи в мире. И так при любой администрации и при любом составе Конгресса. Но хвост беззастенчиво виляет собакой. Так, в сентябре прошлого года Израиль нанес ракетный удар по дипломатической миссии в столице Катара Дохе, где в тот момент находились представители ХАМАС. Они приехали для переговоров об освобождении израильских заложников. Соглашение готовилось при активном участии спецпосланника США Стива Уиткоффа. Вашингтону пришлось оправдываться, что Катар был предупрежден, но информация поступила слишком поздно. А месяц назад спецпосланник Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер в последний момент отменили поездку в Израиль после того, как ЦАХАЛ нанес удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, вопреки просьбам Вашингтона проявлять сдержанность.

Издание New York Times утверждает - США начали операцию в Иране, доверившись сведениям и плану израильской разведки: "Убеждение в том, что Израиль и Соединенные Штаты могут способствовать разжиганию широкомасштабного восстания, стало основополагающей ошибкой в подготовке к войне, которая распространилась по всему Ближнему Востоку. Вместо того, чтобы развалиться изнутри, иранское правительство укрепилось и обострило конфликт, нанося удары и контрудары по военным базам, городам и кораблям в районе Персидского залива, а также по уязвимым нефтегазовым объектам".

Теперь Израиль угрожает сорвать переговоры США с Ираном. И снова все сойдет с рук, все чаще задаются вопросом в самих Соединенных Штатах. А Израиль словно закусил удила. 29 марта, когда католический мир отмечает Пальмовое или Вербное воскресенье, израильская полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня. Также у входа развернули и хранителя Святой земли, отца Франческо Иелпо. В Латинском патриархате Иерусалима заявили, что впервые за столетия главам церкви не дали провести богослужение в этом храме. Официальное объяснение израильских властей - меры безопасности в условиях ближневосточного конфликта.

"Это очень лукавая позиция. Дело в том, что Израиль практически весь период своего существования ведет военные действия со своими соседями, с арабскими странами. Конечно, это мера давления. Израиль негодует в отношении позиции, которую заняли западно-европейские государства, которые фактически отказались от поддержки США и Израиля", - отметил Шаповалов.

Эксперты отмечают, чем дальше заходит нынешнее правительство Израиля в своих действиях, тем печальнее могут быть последствия.

"Он лишится поддержки со стороны своих западных союзников. Политики, чутко воспринимающие настроения общества, будут склоняться все в большей степени к антиизраильской позиции. Что касается США, демократы, например, осуждают американо-израильскую агрессию против Ирана и, надо сказать, более сдержанно относятся к Израилю, чем республиканцы. Мы это видели даже по администрации Байдена. И, скорее всего, такие настроения также будут идти по нарастающей", - заключил Шаповалов.

Но правительство Нетаньяху ко всем сигналам остается глухо. Видимо, по прежнему уповает на могущественное лобби по всему миру. И вряд ли осознает, что, уничтожая других, запускает программу самоуничтожения.