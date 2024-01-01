Выборы в Венгрии: Вэнс спешит на помощь Орбану, Киев активно вмешивается

Двухдневный визит вице-президента США в Венгрию с открытой целью – поддержать на парламентских выборах партию Виктора Орбана – вогнал в депрессию практически всех бюрократов Евросоюза, занервничали антитрамписты в Америке, к недовольным присоединился и украинский лицедей. Зеленский назвал поездку Вэнса в Венгрию бесполезной. Впрочем, реакция главы украинского режима предсказуема, потому что Джей Ди в очередной раз устроил комику публичную порку, а учитывая, что к выборам в Венгрии приковано внимание буквально всех СМИ, Зеленский опять опозорился на весь мир.

"Я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал", - заявил Вэнс.

Этот скандал случился еще в марте, тогда – перед голосованием в ЕС за выделение кредита Украине в размере 90 миллионов евро – Зеленский решил действовать на опережение и прямо на камеры предупредил Орбана, что если он заблокирует транш, то к нему приедут братки на разборки. То есть признался, что пока гадил Орбану по-мелкому: перекрыл нефтепровод "Дружба", поставив под угрозу экономику не только Венгрии, но и Словакии, публично обзывался, безуспешно разгонял "рашенгейт". Ну и по-тихому гонял через Венгрию золотые автомобили, буквально набитые драгметаллом.

По информации таможенной службы, с января украинцы перевезли через Венгрию 146 килограммов золотых слитков, 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными. А на этой неделе спецслужбы обнародовали видео, на котором украинский инкассатор – экс-генерал СБУ - подделывает накладные для перевозки ценного груза из Вены в Киев – липовые печати он ставил практически сидя на унитазе в общественном туалете, вот что значит"деньги не пахнут".

Власти Венгрии подозревают, что этими грязными миллионами режим Зеленского подкупал оппозицию. При помощи друзей из ЕС, естественно. Вот и Вэнс на пресс-конференции в Будапеште напомнил, как украинцы по приказу демократов пытались гадить и Трампу на президентских выборах: "На Украине есть плохие и хорошие люди. Например, есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы в других странах. Например, в украинской системе были люди, которые агитировали за демократов буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых в ноябре 2024 года с большим отрывом победил Дональд Трамп. Я в курсе всего этого. Но не думаю, что Виктор на все это обращает внимание. Я и сам не обращаю внимание. Мы здесь, чтобы решать проблемы людей, которых представляем".

Обращать внимание на обезумевшего Зеленского Орбану все же приходится. Потому что именно из-за этого невменяемого лицедея Евросоюз буквально издевается над премьер-министром Венгрии, который вопреки общей повестке, не стесняясь, говорит, почему Украине не место в ЕС, в НАТО, почему эта страна не должна жить за счет европейцев и почему Европе уже пора признать свое поражение перед Россией.

Кстати, за эту позицию на западе Орбана называют "троянским конем России". Ну а после визита Вэнса Орбана еще стали называть и "троянским конем Америки". В общем, ситуация явно непростая, и буквально вся западная пресса сейчас пытается найти ответ на два вопроса: в чем секрет силы Орбана и почему именно выборы в Венгрии называют самыми важными для Европы. И это при том, что в стране кубика Рубика проживает чуть больше 9 миллионов человек.

"Эти выборы важны, потому что они влияют на нас всех – на остальных европейцев. Венгрия Орбана – это клин, который держит Россия в Европейском союзе, то же самое делают и Соединенные Штаты. Трамп и Джей Ди Вэнс критикуют ЕС, и это приводит Европейский союз в ярость. И кроме того, есть идеологический фактор, который связывает администрацию Трампа с администрацией Орбана и с администрацией Владимира Путина. Они называют себя защитниками цивилизации. Иногда чуть более прямолинейно, иногда чуть более закодировано, но они хотят, чтобы Европа стала такой, какой была раньше, они выступают за традиционные ценности и против нелегальных мигрантов", - заявила Анна Бош, политический обозреватель из Испании.

В это даже невозможно поверить, но исключительно из-за того, что Орбан не согласен с новой повесткой новой Европы, Венгрию ее же союзники лишают дотаций, штрафуют, облагают санкциями. Вот такая она - современная демократия ЕС. А Трамп, кстати, и не скрывает, за что он симпатизирует Орбану и презирает бюрократов Евросоюза: "Я люблю Венгрию, и я люблю Виктора, я могу сказать вам, что он фантастический человек и у нас потрясающие отношения. И он потрясающе делает свою работу. Помните об этом, он не позволил нелегалам штурмовать вашу страну и вторгаться в нее, как допустили в других странах. И теперь они, честно говоря, разрушены. Он сохранил вашу страну в хорошем состоянии, он сохранил венгерский народ в вашей стране. И он проделал фантастическую работу".

Кстати, главный соперник Орбана - евродепутат Петер Мадьяр - свою предвыборную кампанию строит исключительно на противопоставлениях. К примеру, он заявляет, что при нём Венгрия не будет ни марионеткой Москвы, ни марионеткой Вашингтона. Но при этом от энергоресурсов России Мадьяр отказываться не собирается – по крайней мере, в ближайшее время. Сразу видна брюссельская школа – мы вам не должны, а вы нам обязаны.

Что интересно, не планирует Мадьяр дружить и с Украиной. Ну, или пока не планирует. И выступает против принятия ее и в ЕС, и в НАТО. Так что, похоже, венграм при любом итоге выборов скучать не придется. Если победит Орбан, страну выгонят из ЕС, а если победит Мадьяр – останется и без нефти, и без газа. Российскую нефть венграм Украина уже перекрыла, а на днях еще и попыталась взорвать инфраструктуру газопровода "Турецкий поток" между Венгрией и Сербией.

Так что круг замкнулся – просто в случае победы Мадьяра Зеленский будет посылать братков к нему, а не к Орбану. Или же придется полностью подчиниться Брюсселю – и безропотно голосовать за поддержку Украины, как это делает большинство, а взамен получать кредиты, которые уйдут не на социалку, а на содержание нелегальных мигрантов. Их ЕС давно требует запустить в Венгрию. Орбану от всего этого удавалось успешно отбиваться. Какой путь выберут венгры – узнаем 12 апреля.