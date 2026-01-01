Новая эра исследования космоса официально началась. И ставки беспрецедентно высоки

65 лет назад с этого "Поехали!" для человечества началась новая эра. Тогда никто не сомневался: еще немного - и на Марсе действительно будут цвести яблони. После первого полета - первая женщина в космосе, первый выход в открытый космос. Первый космический дом – орбитальная станция "Салют". Первый аппарат на Венере. Колоссальные достижения СССР. у США – первый человек на Луне. Казалось, космическое соревнование будет только набирать обороты. Но вместо этого мир как будто дернул стоп-кран. Американцы ушли с Луны. СССР перестал запускать аппараты к Венере. Все в прямом смысле слова закрутилось исключительно вокруг Земли. Но в последние годы все снова круто изменилось. Началась новая космическая эпоха.

"Была история романтическая: Циолковский и так далее. Потом была история героическая - эпоха Королева. Потом была очень длинная история бюрократическая. Не только у нас. Во всем мире. А последние десятилетия, в общем, началась уже эра практического освоения космоса", - отметил Владимир Гершензон, гендиректор компании Lorett, Московский инновационный кластер.

Дотянуться до небес - теперь не только вопрос престижа страны. Космос сегодня - это связь, навигация, погода, точное время. Да и много чего земного еще. Новая экономика. И новая безопасность.

"Военные стали обращаться в частные компании. Строить свои системы, заказывать их у частных компаний. И это новая вещь, которой раньше не было", - обратил внимание Александр Шаенко, технический директор Joy City Space.

Частный космический бизнес – это действительно важно. Именно такие проекты определяют наше "сегодня". Но каким будет завтра – по-прежнему решают государства. Ставки беспрецедентно высоки. Именно поэтому США сейчас готовы на все, чтобы опередить Россию и Китай. Даже рисковать жизнями троих своих и одного канадского астронавтов.

Прямо сейчас у облетевших Луну астронавтов - смертельно опасный этап. Возвращение на Землю. После единственного тестового полета ракета, на которой они сейчас летят, вернулась с сильно поврежденным тепловым экраном. А именно он защищает людей от чудовищно высокой температуры при входе в атмосферу. Менять этот экран, обнаружив неисправности, не стали. Пересчитали траекторию спуска - и "да благословит вас Господь". Дальше – и как можно быстрее - новая цель. Колонизация Луны. Отказываются даже от запланированной раньше орбитальной лунной станции. Только прийти и остаться.

Спешку руководитель NASA Джаред Айзекман объяснил предельно откровенно: "Они могут быть раньше". "Они" – это Китай, Россия, а также еще 13 стран-участниц проекта международной научной лунной станции. Уже в августе Китай отправляет ракету к Луне. Пока без людей. Но "пока" – в данном случае ключевое слово.

"Обсуждается, например, вопрос запуска лунной электростанции российской, которая, возможно, будет обслуживать и китайскую сторону. Российский прибор для измерений лунной пыли полетит в 2026 году - уже буквально через несколько месяцев - на китайской лунной миссии и будет работать на Луне уже благодаря нашим китайским коллегам", - рассказал Анатолий Петрукович, академик РАН, директор Института космических исследований РАН.

Этими российскими приборами китайские коллеги заинтересовались неслучайно. Компактная атомная станция в России уже работает. Причем в условиях, в чем то сходных с лунными. В труднодоступных районах Якутии. Ну а измеритель пыли – это не просто сменный мешок в пылесосе. Сверхважное устройство, с помощью которого, если коротко, в конечном счете будет обеспечена нормальная атмосфера лунных станций.

Кроме того, в лунной пыли содержится гелий-3. Колоссальный источник энергии. Возможно, не только для международных, но и для чисто российских проектов. От них отказываться тоже не собираются. Национальная орбитальная станция на сегодняшний день есть только у Китая. Скоро начнется монтаж нашей.

"Околоземная орбита в любом случае останется используемой. Мы как бы построили "ближнюю дачу" на околоземной орбите, потом еще "дом в деревне". Но одно другого не исключает. Вот Луна - это такая дальняя база, которая только-только начинает осваиваться. Это просто следующий шаг человека в космос", - продолжил Петрукович.

Этот следующий шаг - как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - запланирован даже гораздо дальше Луны. Современный тренд, по его словам, - мультипланетность. А значит, российские ученые сосредоточатся не только на предстоящей отправке аппаратов к Луне. Отрабатывается пилотируемый полет на Марс. Причем, как подчеркнул Баканов, принципиально важно сделать этот полет безопасным для человека. Снова на повестке дня и возвращение на Венеру.

Русской эту планету называют неслучайно. Единственной страной, которой удалось посадить модуль на ее кипящую поверхность, был Советский Союз. Теперь миссия должна вернуться. В том числе, кстати, и чтобы проверить некоторые появившиеся в последние годы гипотезы: о наличии на этой планете древней воды и о возможности жизни в газовых облаках.

"В облаках Венеры условия примерно похожи на условия жизни в земных вулканах. И в том смысле - ничего такого экзотического на поверхности Венеры, где плюс 500, нет", - объяснил Петрукович.

Безусловно, такие проекты – это колоссальные деньги. Но как показала история, деньги находятся, если у общества есть запрос на космос. И желание лететь.

Год назад Минобрнауки запустило федеральный проект "Кадры для космоса". Приучать к космосу надо с детства. В Московском инновационном кластере для этого создали не просто обучающие программы. Адаптировали реально существующую технику для детей. Одно сделанное здесь научное открытие уже вовсю используется и во взрослой космонавтике.

"Мы думали, как вовлекать детей и упрощать им вход в эту сложную систему. Придумали, чтобы не смущать большими двигателями, другую технологию сопровождения спутников. Когда зеркало не двигается, оно неподвижно горизонтально, а двигается облучатель, который ловит такой зайчик от спутника. Оказалось, что такого способа вообще до нас не существовало. Патент получили на сопровождение спутников-низколетов", - поделился Владимир Гершензон.

Кстати, этот патент уже купили 35 стран. И это – как раз тот случай, когда дело совсем не в деньгах. И даже не в низколетах. А в будущих возможностях новых Королевых и Гагариных на свой высокий старт.