Бывший замминистра обороны России получил 19 лет колонии

Суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РБК.

Кроме того, обвиняемый на семь лет лишен права занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления.

Попова признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, а также - служебном подлоге, незаконном хранении оружия и превышении должностных полномочий. Суд обязал его выплатить штраф в размере 85 миллионов рублей и лишил как звания генерала армии, так и госнаград.

Вину подсудимый не признал.