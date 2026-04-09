"Контракт, который она вынуждена отрабатывать": вдова Левкина высказалась о раке Лерчек

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Прокомментировала шумиху вокруг онкологии Лерчек вдова певца Владимира Левкина Маруся. Она напомнила, что ее супруг дважды сталкивался с раком. В итоге артист скончался в результате совершенно другой болезни - пневмонии.

Маруся призналась, что ее смущает, что из рака Чекалиной сделали "какой-то сериал". Впрочем, она не исключает, что журналисты сами раздувают шумиху. "Если Валерии легче переживать этот недуг, афишируя это на всю страну, пусть так и будет", - высказалась Маруся.

Она напомнила, что Лерчек блогер и уже привыкла делиться деталями личной жизни на всю страну. При этом никто не знает, что у нее сейчас в душе и в голове.

"Возможно, в этом есть менеджерский подход или у Леры контракт, который она вынуждена отрабатывать. Это лишь мое мнение, но любая женщина и для медиапространства хочет оставаться красивой, молодой, здоровой..." - рассуждает вдова Левкина.

В заключение она выразила надежду на скорейшее выздоровление Чекалиной, сообщает The Voice. "Что бы не происходило сейчас в ее жизни — врачи, семья, медиа, есть человек, и он должен бороться, верить в высшие силы и в себя. Желаю Лере здоровья и не переставать верить в себя. Всё остальное у нее в жизни будет", - заключила Маруся.

