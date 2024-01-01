Два человека погибли при взрыве во Владикавказе

Количество подтвержденных жертв взрыва на пиротехническом складе во Владикавказе достигло двух. Об этом рассказали в пятницу, 10 апреля, в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел днем 10 апреля. Известно о 14 пострадавших, среди них — двое детей. Раненых отправили в больницу и оказывают необходимую помощь, сообщает "Интерфакс".

Как сообщает SHOT, трагедия разыгралась в магазине, который продавал салюты от местного производителя. Производство закрылось еще в 2024 году — это означает, что фейерверки могли быть просроченными.

После взрыва Следственный комитет объявил о начале проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Наряду с этим продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.