Внесение российскими властями поправок в законодательство, которые устанавливают наказание за отрицание геноцида советского народа, — это мощный сигнал президента России Владимира Путина Германии.

9 апреля сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа. Наказание предусмотрено и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа, а также за осквернение их захоронений, в том числе за пределами территории России.

Как подчеркивает Junge Welt, важно то, что указанный закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, эти нормы применимы к демонтажу кладбищ советских военнопленных в Германии.

Издание напоминает, что за последние годы на Украине, странах Балтии и других странах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, установленных в память о советских освободителях.

Ранее были приняты поправки об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа — 19 апреля. Новая памятная дата сохранит историческую правду о зверствах нацистов на оккупированных территориях и будет противодействовать попыткам фальсификации истории.

В 2026 году исполнилось 83 года со дня прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что это пример крупнейшего геноцида в истории, осуществленного европейскими фашистскими странами. На этом фоне особенно цинично выглядит ложь современных лидеров Европы о том, что наша страна за столетие якобы напала на 19 стран, хотя ни одна из европейских стран на Россию будто бы не нападала.