Макрон подарил папе Римскому майку сборной по баскетболу

Посетивший Ватикан французский президент Эммануэль Макрон преподнес папе Римскому Льву XIV майку мужской сборной Франции по баскетболу. На форме - автографы игроков, сообщает радиостанция RTL.

Лев XIV известен любовью к спорту. Папа регулярно играет в теннис и любит бейсбол. После того как он стал понтификом, его тренер заявил, что не знал, что Роберт Фрэнсис Превост был кардиналом. По его словам, Лев XIV находится в исключительной спортивной форме для своих 70 лет.

Среди других подарков Макрона - факсимиле карты, составленной в XVII веке французским иезуитом и исследователем Северной Америки Жаком Маркетом. Он основал миссионерский пост, на месте которого впоследствии вырос Чикаго. Это родной город Превоста.