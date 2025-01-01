Молдова пригрозила закрыть въезд Арбениной и Сабурову

Певице Диане Арбениной, музыканту Олегу Виннику и комику Нурлану Сабурову может быть запрещен въезд в Республику Молдова. Об этом сообщило в пятницу, 10 апреля, молдавское Министерство культуры.

Ведомство подчеркнуло, что "считает неуместным проводить три мероприятия" в Молдове с участием указанных артистов. Причину этого Минкульт не назвал.

При этом министерство проинформировало организаторов концертов "о выводах с рекомендацией прекратить любые договорные отношения с указанными лицами во избежание ситуаций, которые могут привести к невозможности их въезда на территорию Республики Молдова" (цитаты по ТАСС).

К Диане Арбениной ранее возникали вопросы и у российских общественников. Весной 2025 года организация "Офицеры России" просила губернатора Оренбургской области отменить концерт "Ночных снайперов", поскольку они "часть средств, заработанных на наших гражданах, отправляют на поддержку ВСУ".

Что касается Сабурова, которому на полвека закрыли въезд в Россию за угрозу национальной безопасности, в Госдуме допустили снятие наказания с комика. Депутат Виталий Милонов порекомендовал Сабурову "проявить серьезность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте", поскольку "с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее".