Европа решилась на отчаянный шаг, чтобы удержать США в НАТО

Европейские члены НАТО надеются убедить Соединенные Штаты не покидать военно-политический блок и сохранить своего сильнейшего союзника по Североатлантическому альянсу.

Как пишет The Times, европейцы готовы принять любое возможное "наказание" от США за отказ поддержать американскую военную операцию против Ирана. В Европе надеются, что это станет альтернативой выходу США из НАТО.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что "НАТО никогда не оказывала на меня влияния". По утверждению политика, он "всегда знал, что они — бумажные тигры", причем российский лидер Владимир Путин "тоже это знает".

Свое недовольство альянсом Трамп лично высказал генсеку НАТО Марку Рютте. Нидерландский политик после встречи с американским лидером рассказал, что "ощутил его разочарование из-за того, что, как он чувствовал, слишком много союзников по НАТО — не с ним".

Марк Рютте попытался смягчить ситуацию и убедить визави в стараниях европейских союзников по НАТО сделать "то, что от них просили США, и что было ранее согласовано". Однако Трамп был настроен крайне жестко.