В Исламабаде идут приготовления к переговорам между США и Ираном. Но состоятся ли они?

С шести утра столица Пакистана практически на осадном положении. Меры безопасности усилены во всем городе. Место, где встретятся на переговорах делегации Ираном и США, - в тройном кольце солдат. А небо над столицей Пакистана патрулируют истребители.

Штаты представляет вице-президент Джей Ди Вэнс. Исламскую республику - скорее всего, глава МИДа Аббас Аракчи. И если эти переговоры состоятся - это будет первая встреча такого уровня между США и Ираном с 1979 года. Но будет ли? Wall Street Journal поторопилась сообщить, что иранская делегация уже прибыла в Исламабад. Однако Тегеран это оперативно опроверг: "Сообщения некоторых СМИ о прибытии иранской правительственной делегации в Исламабад для переговоров с американцами являются абсолютно ложными, заявил наш источник в иранском правительстве. Он подчеркнул, что до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства по прекращению огня в Ливане и не принудят к этому сионистский режим, переговоры не начнутся".

Иран утверждает, что прекращение атак по Ливану было одним из условий начала переговоров. И оно не выполняется. Хотя Штаты говорят, что об этом речи не шло. О том же заявляет и Израиль, продолжая мощные бомбардировки Бейрута и его окрестностей.

Впрочем, не одно лишь это стоит на пути успеха мирных переговоров между Ираном и США. Вашингтон, к примеру, ожидаемо отказался закрывать свои военные базы на Ближнем востоке, как того требовал Тегеран. Да и Ормузский пролив, за проход по которому персы теперь взимают плату, не дает покоя Трампу.

Правда, Тегеран, судя заявлению верховного лидера Ирана, которое цитирует государственное телевидение, президента Трампа вряд ли послушается: "Мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем компенсацию за нанесенный ущерб, за кровь мучеников и раненых. Иран не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах. И мы выведем на новый уровень управление Ормузским проливом".

Иранцы хорошо понимают - время сейчас работает против хозяина Белого дома. А недовольство участием США в войне с Ираном в самих Штатах растет. Спасибо американским СМИ, симпатизирующим демократам. На одном из таких телеканалов в пятницу вышло интервью с военным, который находился на американской военной базе в Кувейте в момент иранского удара. Тогда там погибли шесть солдат США. Глава Пентагона заявил, что Ирану просто повезло, что его беспилотник преодолел систему защиты. Однако боец в интервью утверждает, что Пит Хегсет лгал.

Подобные откровения, конечно, не пойдут на пользу ни главе Пентагона, под которым явно зашаталось кресло, ни самому Трампу, говорят эксперты, для которого война против Ирана обернулась сплошными потерями. И главная из них может быть еще впереди. Речь про большинство в обеих палатах американского парламента. Его республиканцы во главе с президентом США вполне могут лишиться предстоящей осенью.