В Москве открылась выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР"

В Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж", открылась выставка "Жириновский. Продолжение. ЛДПР".

Экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения политического деятеля и станет центральным событием памятных мероприятий. Проект представляет собой метафорическое путешествие на "поезде", проходящем через ключевые этапы жизни Жириновского - от детства и студенческих лет до периода активной политической деятельности. Представлены уникальные архивные материалы, личные вещи.

С экспозицией ознакомились председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты.

"Мы этой выставкой еще раз хотели вспомнить самого яркого политика современной России. Дело которого растет, крепнет и развивается. И имя этому - партия ЛДПР. Жириновский мечтал об обществе, где будет править инициатива, где будет экономика, основанная на знаниях. Где будет уважение к человеку труда, к старшему поколению, где будет самое лучшее образование в мире", - заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"У Владимира Вольфовича была позиция. Он ее высказывал, защищал свою точку зрения. Сегодня мы вспоминаем именно его поступки, потому что политика - это поступки и решения. Ему это было присуще, еще когда он учился на третьем курсе. И он состоялся именно потому, что преодолевал вызовы, становясь сильнее", - отметил Володин.