Минюст признал внука писателя Алексея Толстого иноагентом

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных агентов пять граждан и организацию. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в пятницу, 10 апреля.

Как уточняется на официальном сайте Минюста, иноагентами признаны проект "Татар Шурасы"* ("Совет татар мира"*), активисты Лилия Вежеватова*, Ризван Кубакаев* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), Василий Матенов* и Роман Удот*. Статус иностранного агента получил также филолог и журналист Иван Толстой*, внук писателя Алексея Николаевича Толстого.

Наряду с этим Министерство юстиции России внесло Стэнфордский университет** (США) в перечень нежелательных организаций.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко указывал, что российское законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра иностранных агентов. Инициатором исключения может выступить и Министерство юстиции, если лицо утратило один или несколько признаков иностранного агента.

При этом заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко предупреждал, что если "сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом". Политик подчеркнул, что из-за усиления влияния коллективного Запада "меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр

** организация, признанная нежелательной в России и внесенная в соответствующий реестр