Британский Королевский военно-морской флот до сих пор не задержал ни одного российского танкера, несмотря на громкие заявления о готовности к таким шагам.

Как пишет The Daily Telegraph, официальный Лондон опасается, что задержание судна, ассоциируемого с Россией, нарушит международное право, которое устанавливает "высокий юридический порог для государства при досмотре иностранного судна".

Однако, отмечает издание, ситуация может измениться. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер подготовил документ, расширяющий полномочия силовых структур. Если эта бумага получит юридическую силу, британский спецназ и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью получат правовое основание высаживаться на борт российских судов для проведения проверок.

Лондон грозил, что в рамках борьбы с так называемым теневым флотом, якобы применяемым в перевозках российских энергоресурсов, разрешит своим военным подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды королевства.

Однако Москва предупреждала, что не потерпит подобного произвола. Доказательством тому стало внушительное сопровождение двух танкеров в Ла-Манше — компанию им составил ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Военно-морского флота России.