Путин переговорил по телефону с Кадыровым и Куренковым

Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС Александром Куренковым. Последний только что прибыл в регион.

Как рассказал Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК, обсуждались вопросы, связанные с оказанием помощи республике после вызванных аномальными осадками подтоплений и паводков. Кроме того, поднималась тема оказания помощи пострадавшим.

Обстановка в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне характеризуется как чрезвычайная ситуация федерального характера, заключила правительственная комиссия.