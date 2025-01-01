Проходчик погиб при взрыве в шахте в Ростовской области

Проходчик шахты "Шерловская-Наклонная" в Красносулинском районе Ростовской области погиб в результате взрыва. Об этом стало известно в пятницу, 10 апреля.

Врио генерального директора АО "Донуголь" Юрий Бурняшов сообщил, что в подготовительном забое монтажной камеры в процессе заряжания шпуров произошла детонация одного из зарядов.

Погиб проходчик и пострадал мастер-взрывник. Бурняшов заверил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Как напоминает ТАСС, в августе 2025 года в шахте шахты "Шерловская-Наклонная" произошла такая же трагедия. При обрушении конструкций погиб человек. После этого было возбуждено дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что руководители горнодобывающих предприятий отвечают за жизнь и здоровье своих работников. Глава государства потребовал организовать ревизию прежних решений по обеспечению безопасности на шахтах и рудниках.