Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для девятых-одиннадцатых классов. Об этом рассказали в пятницу, 10 апреля, в Министерстве просвещения.

Как уточнила замглавы ведомства Ольга Колударова, инициатива такого назначения исходила от Минпросвещения, а Медведев "откликнулся на нашу просьбу". Его "постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое" отражены не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию.

Секретариат Медведева подчеркнул в комментарии РИА Новости, что политик работал над учебниками по обществознанию на безвозмездной основе.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что в рамках предмета "Обществознание" особое внимание уделяется подготовке школьников к будущей семейной жизни и рождению детей. Чтобы помочь молодежи, предлагалось сделать семьеведение обязательной школьной дисциплиной.

Между тем президент России Владимир Путин подготовил обращение к первоклассникам для нового российского букваря. Советник главы государства Елена Ямпольская отмечала, что "будет очень хорошо, если каждый ребенок, пришедший в школу, увидит, что с этим замечательным днем его поздравляет не только семья, не только учителя, но и президент России".