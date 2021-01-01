В Польше согласились принять военных из США и других стран НАТО

Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукуха и главком армии США в Европе и Африке Кристофер Донахью обсудили вероятность размещения на польской территории американских военных.

Как пишет Wirtualna Polska, эту тему обсуждают в свете защиты от потенциальной "российской агрессии", хотя пока никаких конкретных договоренностей нет.

Польский полковник Петр Левандовский высказал оптимистичную оценку относительно перспектив размещения военных США в Польше. Однако он напомнил, что уже было несколько запланированных передислокаций американских войск "с различной степенью реализации".

Кроме того, Левандовский напомнил о проблемах внутри Североатлантического альянса и предупредил, что важно оценить влияние такой переброски контингента на единство НАТО.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2021 году соглашался рассмотреть создание буферной зоны между странами альянса и Россией, что могло бы предотвратить спецоперацию. Однако против этой инициативы выступали прибалтийские государства и Польша.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что нынешние геополитические условия в мире благоприятствуют России. Как пояснил политик, он имеет в виду, в числе прочего, угрозу распада НАТО.