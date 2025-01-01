Минюст предложил основания для изъятия единственного жилья у банкротов

Министерство юстиции России разработало поправки в законодательство, предусматривающие возможность взыскания жилья гражданина в случае банкротства, даже если это жилье является единственным.

Согласно документу, речь идет о роскошной недвижимости, то есть о случаях, когда "объективные характеристики явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище". Под такими характеристиками подразумевается размер жилплощади, месторасположение, конструктивные особенности, внешнее и внутреннее художественное оформление и так далее.

При этом даже если такое роскошное жилье разрешат изымать для последующей реализации и расплаты по долгам, взамен должнику должно быть предоставлено в собственность иное жилое помещение в том же населенном пункте и том же районе — выселять банкрота и членов его семьи "в никуда" будет запрещено, сообщает "Интерфакс".

Действующее законодательство запрещает изымать в ходе банкротства единственное жилье, если оно не заложено в ипотеку. Однако в 2025 году Верховный суд уточнил, что имущественный иммунитет не может быть распространен на роскошное жилье, даже если формально оно является у банкротящегося гражданина единственным.

В марте на продажу был выставлен роскошный особняк украинского олигарха Константина Григоришина в центре Москвы. Причина продажи — банкротство владельца. Недвижимость площадью свыше 1700 квадратных метров оценили в 3,7 миллиарда рублей.

Тем временем юрист Иван Курбаков рассказал, что банкротство — это один из законных способов добиться списания долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Инициировать процедуру можно при долгах свыше 500 тысяч рублей, если доход должника не позволяет ему своевременно погашать задолженность в течение трех месяцев.