Слетавшие к Луне астронавты вернулись на Землю

Историческая миссия к Луне завершена. Экипаж "Артемиды" вернулся из самого дальнего для человечества полёта. Трансляцию только на канале НАСА смотрели более трёх миллионов человек. Всего за неполные десять суток астронавты наблюдали восход и заход Земли, солнечное затмение, сняли участки обратной стороны Луны.

3:07 по Москве. Под громкие аплодисменты зрителей и команды Центра управления полётами в Хьюстоне капсула корабля "Орион" приводняется в Тихом океане в нескольких километрах от Сан-Диего.

Астронавтов Рида Уайсмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и канадца Джереми Хансена подбирает корабль ВМС. Их ждут долгожданные встречи с родными, потом – дни реабилитации. И наконец, национальный триумф. Вся страна, да и весь мир следили за первой более чем за полвека пилотируемой миссией к Луне. Американцы волновались – всё ли пойдёт по плану. Помогали профессионализм, чувство юмора и приятные сюрпризы. Каждое утро команда просыпалась под любимую музыку.

Побит рекорд "Аполлона-13" по самому дальнему космическому путешествию человека: более 406 тысяч километров составило максимальное расстояние от Земли, до которого удалось добраться команде "Артемиды", детально осмотревшей обратную сторону Луны и запечатлевшей восхитительные виды солнечного затмения.

Полёт продолжался 9 дней, 1 час, 32 минуты и 35 секунд. И прошёл без сучка и задоринки, если не принимать в расчёт проблемы с туалетом. Первая в истории полётов отдельная кабинка стоимостью 30 миллионов долларов начала давать сбои, ощущался и запах гари. Покорителям космоса пришлось по старинке использовать пластиковые контейнеры. Но многочисленные шутки на эту тему не затмили главного. Президент Дональд Трамп уже пообещал, что следующим шагом будет Марс.