Уничтожил вражеских диверсантов: подвиг ефрейтора Сафонова

Гвардии ефрейтор Иван Сафонов засёк группу боевиков, которая пыталась обойти наши позиции с фланга, и с тридцати метров метнул гранату в центр вражеской ДРГ, а после открыл по противнику прицельный огонь. Большая часть радикалов была уничтожена, остальные отступили.

Гвардии сержант Дмитрий Фетку, доставляя бойцов на передовую, заметил приближение FPV-дронов неприятеля. Укрывшись в лесополосе, Дмитрий меткими выстрелами поразил три вражеских беспилотника и своевременно подвёз личный состав на позиции.