Трамп сделал новое заявление об операции против Ирана: "У нас перезагрузка"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток станет очевидно, можно ли достичь мирного соглашения с Ираном.

Как пишет New York Post, заявление политика прозвучало за день до планируемых в Пакистане американо-иранских переговоров. Соединенные Штаты будут представлены вице-президентом, спецопсланником и зятем Трампа.

В преддверии начала переговоров Трамп заявил, что "у нас происходит перезагрузка", в ходе которой "мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавалось, даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в пух и прах".

Ранее Трамп заявлял, что решил не выводить армейские подразделения США с Ближнего Востока — все силы останутся в регионе до тех пор, пока Иран не выполнит условия соглашения. При этом американский лидер называл маловероятным возобновление боевых действий, хотя и уверял в готовности нанести противнику "более масштабные и мощные" удары, чем когда-либо прежде.

В Кремле между тем напомнили, что Москва изначально заявляла о необходимости перевода ситуации вокруг Ирана в мирное русло. Российская сторона последовательно говорила о важности скорейшего перевода конфликта на трек политико-дипломатических контактов и переговоров.