В Совфеде отреагировали на заявление Киева о завершении конфликта

Звучащие из Киева заявления о вероятном скором завершении конфликта с Россией несерьезны. Об этом заявил в пятницу, 10 апреля, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так российский политик отреагировал на заявление главы офиса предводителя киевского режима Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) о том, что Москва и Киев сближают позиции, поэтому скоро конфликт может завершиться.

Сенатор подчеркнул, что не верит словам террориста, поскольку "на его совести многие жизни наших военачальников, многие теракты". Если же Буданов* "считает, что надо прекращать, то пусть повлияет на своего шефа, чтобы они шли на переговоры напрямую с Россией, заключали мирное соглашение", цитирует Джабарова "Лента.ру".

Ранее в похожем ключе высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля заявил, что мир между Россией и Украиной может наступить уже сегодня, "если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмет на себя ответственность".

Между тем реальную ситуацию на поле боя продемонстрировал новый обмен телами погибших военных. Киеву было передано 1000 тел офицеров и солдат Вооруженных сил Украины, тогда как Москва получила 41 погибшего российского бойца. Помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что "это (говорит) о соотношении потерь".

