Экономист Рожанковский: Для российского бюджета происходит переломный момент

Экономист Владимир Рожанковский в разговоре с "ТВ Центром" заявил, что не ожидает падения нефти существенно ниже 90 долларов за баррель в ближайшие пару лет

"Здравомыслящие инвесторы сразу поняли, что мы находимся в сырьевом суперцикле. Поэтому сейчас для российского бюджета происходит переломный момент. Если мы будем действовать правильно, воспримем ситуацию критически и не будем делать неправильных движений, то очень скоро фортуна обернется к нам лицом. Она уже оборачивается", - отметил эксперт.

По его словам, за I квартал 2026 года бюджетный дефицит достиг максимального значения с 2022 года, поэтому еще по состоянию на 20 марта пессимистичные ожидания в отношении рубля были обоснованы. Но потом начался конфликт между США и Ираном.

"Россия получила возможность поставлять нефть в неограниченных количествах. Сейчас нас сдерживают только внутренние ограничения, которые связаны с восстановлением работы поврежденных НПЗ. Но как только эти восстановительные работы будут закончены, а это вопрос нескольких месяцев, Россия получит возможность экспортировать большие объемы как сырой нефти, так и нефтепродуктов", - добавил Рожанковский.

Эксперт считает, что к концу года Россия выйдет с серьезным профицитом бюджета. И с этим связано нынешнее укрепление рубля.

"Рубль чутко реагирует на баланс бюджета. И он понимает, что раз бюджет профицитен, то будет повышенный спрос на российские долговые инструменты, на ОФЗ, на российские ценные бумаги", - заключил экономист, уточнив, что у рубля сейчас нет причин ослабляться.