Прокурор запросил для бывшего мужа Лерчек 7,5 года колонии

Государственное обвинение определилось с мерой наказания для Артема Чекалина — бывшего мужа блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Прокурор просит отправить Чекалина в колонию на семь с половиной лет.

Наряду с этим обвинение требует назначить Артему Чекалину штраф примерно в 200 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

При этом уголовное преследование Валерии Чекалиной приостановлено из-за ее тяжелой болезни — блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии.

Ранее Артему и Валерии Чекалиным было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 251,6 миллиона рублей за границу. Следствие установило, что блогерская чета заключала договоры с иностранной компанией, а предусмотренную контрактами оплату направляла на счета банка в ОАЭ на основании заведомо ложных сведений о целях и основаниях переводов.

До того Чекалины сумели миром решить другую проблему с правосудием — им вменяли уклонение от уплаты налогов в особо крупных размеров. Однако председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что супруги выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей, поэтому уголовное преследование по соответствующей статье было прекращено.